Blue Origin розпочне продаж квитків для космічних туристів

Космічна компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса сьогодні почне продаж квитків для космічних туристів. Очікується, що продаж відкриється в найближчі години.

Повідомляється, що Blue Origin буде здійснювати суборбітальні екскурсійні польоти на своєму кораблі New Shepard. Це є знаковим моментом у прагненні американських компаній до нової ери приватних комерційних космічних подорожей.

Очікується, що в найближчі години Blue Origin оголосить подробиці того, як забронювати місце, а також інформацію про перший рейс і вартість квитка.

Відзначимо, в 2018 року Blue Origin планувала, що екскурсія на орбіту буде коштувати не менше 200 000 доларів. Корабель New Shepard призначений для польоту шести пасажирів на висоту понад 100 км над землею в суборбітальний простір. Цієї висоти достатньо, щоб випробувати кілька хвилин невагомості і побачити кривизну Землі. Капсула повертається на планету на парашутах.