Наступного тижня в Києві очікується мокрий сніг

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сніг буде йти і вдень, і вночі

У середу, 30 жовтня, у Києві очікується мокрий сніг і дощі, температура опуститься до +1 градуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Як зазначається, температура в цей день опуститься до +6 +8 градусів вдень і до +1 +3 вночі. Вдень очікується мокрий сніг, а вночі очікується дощ з мокрим снігом. Вітер північний 5-10 м/с.

Подібні погодні умови в Житомирській області. На сході, півдні та центрі країни будуть лити дощі. На заході очікується сонячна погода. Максимальна температура становитиме +12 градусів (у Миколаївській та Херсонській області).

Фото: прогноз погоди у Київській області на 30 жовтня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні буде ще тепло. У північних і центральних областях трохи похолодає. Вдень очікується +14 +19, вночі +7 +9. У східних областях вдень очікується +15 +17, вночі очікується +6 +8.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, середня добова температура повітря в Києві 24 жовтня, склала 10,5 градусів, а максимальна піднялася лише до 12,8 градусів тепла, що означає кінець "бабиного літа" і повернення осені.

Також повідомлялося, що погода в Україні на вихідних 26-27 жовтня буде теплою, і це останні теплі вихідні.