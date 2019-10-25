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У Києві закінчилося "бабине літо"

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 14:06
У Києві закінчилося "бабине літо"
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

За 12 днів "бабиного літа" в столиці встановлено чотири температурні рекорди

Середня добова температура повітря у Києві у четвер, 24 жовтня, становила 10,5 градусів, а максимальна піднялась лише до 12,8 градусів тепла, що означає кінець "бабиного літа" і повернення осені. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, цьогорічне "бабине літо" тривало 12 днів, воно відзначилося 4 температурними рекордами.

Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим у XXI столітті "бабине літо" було у 2017 році, коли воно тривало лише 5 днів, а найдовшим у 2018 році - 14 днів.

Нагадаємо, "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", після чого було встановлено декілька температурних рекордів.

Відзначимо, за прогнозом Укргідрометцентру, похолодання в Україні очікується на початку наступного тижня. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, з понеділка, 28 жовтня, очікується зниження температури, а на початку листопада температура впаде до мінусової вночі і до 5 градусів тепла вдень.

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