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На следующей неделе в Киеве ожидается мокрый снег

Новости » Общество    25.10.2019 - 17:11
На следующей неделе в Киеве ожидается мокрый снег
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снег будет идти днем и ночью

В среду, 30 октября, в Киеве ожидается мокрый снег и дожди, температура опустится до +1 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, в температура в этот день опустится до +6 +8 градусов днем и до +1+3 ночью. Днем ожидается мокрый снег, а ночью ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер северный 5-10 м/с.

Подобные погодные условия будут в Житомирской области. На востоке, юге и центре страны будут лить дожди. На западе ожидается солнечная погода. Максимальная температура составит +12 градусов (в Николаевской и Херсонской области).

На следующей неделе в Киеве ожидается мокрый снегФото: прогноз погоды в Киевской области на 30 октября (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине будет еще тепло. В северных и центральных областях немного похолодает. Днем ожидается +14 +19, ночью +7 +9. В восточных областях днем ожидается +15 +17, ночью ожидается +6 +8.

Как сообщало РБК-Украина ранее, средняя суточная температура воздуха в Киеве 24 октября, составила 10,5 градусов, а максимальная поднялась только до 12,8 градусов тепла, что означает конец "бабьего лета" и возвращение осени.

Также сообщалось, что погода в Украине на выходных 26-27 октября будет теплой, и это последние теплые выходные.

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