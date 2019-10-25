Сьогодні в Україні похолодає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях вдень буде +14+17

Погода в Україні 25 жовтня погіршиться, очікується незначне похолодання до +14. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України сьогодні мінлива хмарність, вдень очікується +17+20, вночі очікується +7+9. У Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях вдень +19+21. У Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях вдень буде +14+17.

У північних та центральних областях трішки похолодає. Вдень очікується +14+19, вночі +7+9. У східних областях вдень очікується +15+17, вночі очікується +6+8.

Південь України хмарний. Вдень очікується +17+19, вночі очікується +8+10. Крім того, у Кримській області також вдень +17+19.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло, але хмарно. Вдень очікується +14+16, вночі очікується +7+9.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що погода до кінця тижня буде теплою, істотних змін температури не очікується.

За прогноз синоптика Наталки Діденко, найближчі вихідні обіцяють бути останніми теплими вихідними.