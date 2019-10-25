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Синоптик попередила про суттєве похолодання у Києві

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 11:07
Синоптик попередила про суттєве похолодання у Києві
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

З понеділка у Києві похолодає

Погода у Києві на вихідні буде прохолодною, очікується +15, а вже з понеділка +12. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Як зазначає синоптик, на вихідні в Києві будуть тумани, без дощу, з денною температурою повітря близько +15 градусів.

"Надалі в столиці також почне холоднішати: понеділок +12, вівторок +10, середа +8, а далі, до кінця тижня вночі вже з'являться справжні мінуси", - зазначила вона.

Синоптик попередила про суттєве похолодання у КиєвіФото: погода в Україні (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, погода на ці вихідні буде теплою, а на наступні очікуються морози з мокрим снігом.

За даними синоптиків Українського Гідрометцентру, сьогодні в Україні буде ще тепло. У північних та центральних областях трішки похолодає. Вдень очікується +14+19, вночі +7+9. У східних областях вдень очікується +15+17, вночі очікується +6+8.

Крім того, з кінця жовтня в Україні суттєво похолодає, а 30-31 жовтня навіть можливий мокрий сніг. У всіх областях, зокрема в західних, очікується висока температура повітря. Крім того, в Закарпатській області очікується +21+23. Сьогодні температура повітря вночі становитиме +4 +9 тепла, на заході країни і узбережжі морів до +12. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек.

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