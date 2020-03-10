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Слідство проведе додаткове розслідування по справі МН17

Новини » Політика     10.03.2020 - 15:49
Слідство проведе додаткове розслідування по справі МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Планується провести додаткову експертизу аудіорозмов бойовиків ОРДО, які були оприлюднені СБУ

Слідство у справі МН17 проведе додаткове розслідування, зокрема, перевірить з російськомовним спеціалістом автентичність перехвачених Службою безпеки України (СБУ) розмов бойовиків. Про це йшлося під час засідання суду.

Одна з суддів зазначила, що планується провести додаткову експертизу аудіорозмов бойовиків ОРДО, які були оприлюднені СБУ на YouTube-каналі.

Разом з тим, буде проведена технічна експертиза для встановлення автентичності, а також перевірити контекст і достовірність розмов, зокрема за допомогою російськомовного спеціаліста з однієї з країн Балтії.

Суддя наголосила, що час додаткового розслідування має бути обмеженим, щоб не затягувати досудовий розгляд.

Нагадаємо, у Нідерландах другий день триває судове засідання по справі МН17.

Українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані. Зараз підозрюваними у справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гиркин і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Справа МН17: адвокати підозрюваного не знають, хто їх фінансує У Нідерландах стартував другий день судового засідання у справі MH17
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