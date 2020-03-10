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Следствие проведет дополнительное расследование по делу МН17

Новости » Политика     10.03.2020 - 15:49
Следствие проведет дополнительное расследование по делу МН17
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Планируется провести дополнительную экспертизу аудиоразговоров боевиков ОРДО, которые были обнародованы СБУ

Следствие по делу МН17 проведет дополнительное расследование, в частности, проверит с русскоговорящим специалистом подлинность перехвачених Службой безопасности Украины (СБУ) разговоров боевиков. Об этом шла речь во время заседания суда.

Одна из судей отметила, что планируется провести дополнительную экспертизу аудиоразговоров боевиков ОРДО, которые были обнародованы СБУ на YouTube-канале.

Вместе с тем, будет проведена техническая экспертиза для установления подлинности, а также проверить контекст и достоверность разговоров, в частности с помощью русскоязычного специалиста из одной из стран Балтии.

Судья отметила, что время дополнительного расследования должно быть ограниченным, чтобы не затягивать досудебное разбирательство.

Напомним, в Нидерландах второй день продолжается судебное заседание по делу МН17.

Украинская прокуратура уверена, что в ходе судебного процесса по делу о крушении MH17 на Донбассе появятся новые подозреваемые. Сейчас подозреваемыми по делу проходят Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

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