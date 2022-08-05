Слідом за Пелосі. Німецькі депутати хочуть відвідати Тайвань

Німецькі депутати планують поїздку на Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Як пише видання, один із депутатів сказав, що не хоче, щоб їх стримував "дракон, що дихає погрозами", попри напруженість у відносинах з Китаєм після візиту американського політика Ненсі Пелосі.
Комітет Бундестагу з прав людини планує поїздку на Тайвань наприкінці жовтня. Так, від кількох членів комісії стало відомо, що заявку для участі на неї слід подавати не пізніше за початок вересня.
Вона запланована на період з 22 по 30 жовтня і пройде не лише на Тайвані, а й у Японії та Гонконгу. Очікується, що у поїздці візьмуть участь депутати від усіх шести парламентських груп, можливо, по два від двох найбільших із них. Таким чином, до складу делегації увійдуть загалом вісім парламентаріїв.
Як повідомлялось, члени комітету з закордонних справ парламенту Британії мають намір відвідати Тайвань вже в кінці цього року.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю.
Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.