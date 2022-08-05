RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Слідом за Пелосі. Німецькі депутати хочуть відвідати Тайвань

Фото: депутати Бундестагу вирушать на Тайвань у жовтні (bundestag de)
Автор: Наталія Гурковська

Німецькі депутати планують поїздку на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Як пише видання, один із депутатів сказав, що не хоче, щоб їх стримував "дракон, що дихає погрозами", попри напруженість у відносинах з Китаєм після візиту американського політика Ненсі Пелосі.

Комітет Бундестагу з прав людини планує поїздку на Тайвань наприкінці жовтня. Так, від кількох членів комісії стало відомо, що заявку для участі на неї слід подавати не пізніше за початок вересня.

Вона запланована на період з 22 по 30 жовтня і пройде не лише на Тайвані, а й у Японії та Гонконгу. Очікується, що у поїздці візьмуть участь депутати від усіх шести парламентських груп, можливо, по два від двох найбільших із них. Таким чином, до складу делегації увійдуть загалом вісім парламентаріїв.

Як повідомлялось, члени комітету з закордонних справ парламенту Британії мають намір відвідати Тайвань вже в кінці цього року.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю.

Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияТайвань