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Следом за Пелоси. Немецкие депутаты хотят посетить Тайвань

Фото: депутаты Бундестага отправятся на Тайвань в октябре (bundestag de)
Автор: Наталия Гурковская

Немецкие депутаты планируют поездку на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как пишет издание, один из них сказал, что не хочет, чтобы их сдерживал "дышащий угрозами дракон", несмотря на напряженность в отношениях с Китаем после визита американского политика Нэнси Пелоси.

Комитет Бундестага по правам человека планирует поездку на Тайвань в конце октября. Так, от нескольких членов комиссии стало известно, что заявку для участия на нее следует подавать не позднее начала сентября.

Она запланирована на период с 22 по 30 октября и пройдет не только на Тайване, но и в Японии и Гонконге. Ожидается, что в поездке примут участие депутаты от всех шести парламентских групп, возможно, по два от двух крупнейших из них. Таким образом, в состав делегации войдут в общей сложности восемь парламентариев.

Как сообщалось, члены комитета по иностранным делам парламента Британии намерены посетить Тайвань уже в конце этого года.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая.

Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

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