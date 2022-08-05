Следом за Пелоси. Немецкие депутаты хотят посетить Тайвань

Как пишет издание, один из них сказал, что не хочет, чтобы их сдерживал "дышащий угрозами дракон", несмотря на напряженность в отношениях с Китаем после визита американского политика Нэнси Пелоси.

Комитет Бундестага по правам человека планирует поездку на Тайвань в конце октября. Так, от нескольких членов комиссии стало известно, что заявку для участия на нее следует подавать не позднее начала сентября.

Она запланирована на период с 22 по 30 октября и пройдет не только на Тайване, но и в Японии и Гонконге. Ожидается, что в поездке примут участие депутаты от всех шести парламентских групп, возможно, по два от двух крупнейших из них. Таким образом, в состав делегации войдут в общей сложности восемь парламентариев.