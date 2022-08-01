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Британські депутати можуть відвідати Тайвань, - The Guardian

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Понеділок 01 серпня 2022 19:25
Британські депутати можуть відвідати Тайвань, - The Guardian Фото: британські депутати можуть відвідати Тайвань (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Члени комітету з закордонних справ парламенту Британії мають намір відвідати Тайвань вже в кінці цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, візит запланований на листопад або початок грудня цього року. Делегацію очолить голова комітету з закордонних справ Том Тугендхат, який раніше брав участь у виборах прем'єра Британії.

У The Guardian уточнили, що поїздка була запланована на початок цього року, але її довелося скасувати через позитивний тест на Covid-19 у одного з учасників делегації. При цьому головною метою візиту є демонстрація підтримки Тайваню Великою Британією.

Варто зауважити, що поїздка планується на тлі погіршення відносин між Лондоном і Пекіном. Минулого тижня кандидати на пост британського прем'єра - глава МЗС Ліз Трасс і екс-глава Мінекономіки Ріші Сунак - озвучили свою жорстку позицію по Китаю.

У відповідь на їхню заяву посольство Китаю в Британії звинуватило британських політиків у тому, що вони "поширюють помилковість китайської загрози".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі планує відвідати Тайвань під час свого азійського турне. На цьому тлі між Китаєм і США розгорівся скандал.

Пізніше з'ясувалося, що, за даними ЗМІ, у програмі візиту Пелосі під час турне немає поїздки на Тайвань.

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