У Слов'янську спалах коронавірусу: школи і фітнес-центри знову закриють

Фото: масковий режим (РБК-Украна)

Обмеження вводяться на невизначений термін

Спалах коронавірусу стався у Слов’янську Донецької області. Карантин на невизначений час посилили.

Про це повідомляється на сайті Слов’янської міськради.

За три доби коронавірус виявили у трьох мешканців. Ще чотирьох громадян з підозрою на інфекцію госпіталізували до міської лікарні.

"У зв'язку з цим обласна комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення, які забороняють на невизначений час: роботу закладів фізкультури і спорту, фітнес-центрів; заняття у групах до 10 осіб у закладах освіти", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що регіональні комісії ТЕБтаНС можуть самі приймати рішення щодо ослаблення або посилення карантину в залежності від епідситуації.

Так, Львівська область вже продовжила карантин до 5 червня.

Тим часом, Україна перейшла до третього етапу виходу з карантину.

Остаточна дата зняття всіх обмежень - 22 червня, але в МОЗ не виключають, що і після цього карантин в Україні буде продовжено, хоч і з пом'якшеннями.

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Автор: Роман Калиниченко