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В Славянске усилили карантин

Новости » Коронавирус     02.06.2020 - 16:45
В Славянске усилили карантин
Фото: масочный режим (РБК-Украина)

Ограничения вводятся на неопределенный срок

Вспышка заболеваний на коронавирусную инфекцию произошла в Славянске Донецкой области. Карантин на неопределенное время усилили.

Об этом сообщается на сайте Славянского горсовета.

За трое суток коронавирус обнаружили у троих жителей. Еще четырех граждан с подозрением на инфекцию госпитализировали в городскую больницу.

"В связи с этим областная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решения, которые запрещают на неопределенное время: работу учреждений физкультуры и спорта, фитнес-центров; занятия в группах до 10 человек в учреждениях образования", - говорится в сообщении.

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин. Это значит, что региональные комиссии ТЭБиЧС могут сами принимать решение касательно ослабления или усиления карантина в зависимости от эпидситуации.

Так, Львовская область уже продлила карантин до 5 июня.

Тем временем, Украина перешла к третьему этапу выхода из карантина.

Окончательная дата снятия всех ограничений - 22 июня, но в Минздраве не исключает, что и после этого карантин в Украине будет продлен, хоть и со смягчениями.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Славянсккарантин
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