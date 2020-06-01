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Львівська область продовжила карантин до 5 червня

Новини » Коронавірус     01.06.2020 - 16:06
Львівська область продовжила карантин до 5 червня
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Не дозволило почати ослаблення карантину велика кількість хворих коронавірусом у Львові

У Львівській області продовжили дію карантину до 5 червня без ослаблення. Відповідне рішення 1 червня прийняла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

За словами голови ОДА Максима Козицького, причиною такого рішення стало занадто велика кількість захворювань у Львові.

"Незважаючи на високу кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих протягом останніх двох тижнів, ми маємо заповнюваність місць - 22%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тисяч населення - 97. Однак загальний показник інцидентності 13,5 (по Львову 27,3, по області 7,5) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області. Тобто, саме ситуація у Львові вплинула на рішення про продовження карантинних заходів", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні почався третій етап ослаблення карантину, на якому дозволять роботу фітнес і спортивних залів, басейнів, відновлять міжобласне і залізничне сполучення.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 1 червня не відповідали вимогам для ослаблення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЛьвівЛьвовская областькарантинКоронавірус
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