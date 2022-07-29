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Слов'янськ знову під обстрілом: пошкоджені житлові будинки, є поранений

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Донецьк, П'ятниця 29 липня 2022 10:26
Слов'янськ знову під обстрілом: пошкоджені житлові будинки, є поранений Фото: російські війська знову обстріляли Слов'янськ (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська знову обстріляли Слов'янськ на Донеччині. В результаті удару пошкоджена житлова багатоповерхівка в Північному мікрорайоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера міста Вадима Ляха.

Також через обстріл частина міста залишилася без світла.

"Не дуже хорошим для Слов'янська виявився ранок п'ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджені багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі Мкр-на північний. Одна людина поранена. В даний час місто частково знеструмлене. Бережіть себе", - написав він.

Раніше повідомлялося, що російські війська продовжують вбивати мирних жителів у Донецькій області. За минулу добу через російську агресію загинули 8 людей, ще 19 отримали поранення.

Також в ніч на 29 липня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.

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