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Славянск снова под обстрелом: повреждены жилые дома, есть раненый

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Донецк, Пятница 29 июля 2022 10:26
Славянск снова под обстрелом: повреждены жилые дома, есть раненый Фото: российские войска снова обстреляли Славянск (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска снова обстреляли Славянск в Донецкой области. В результате удара повреждена жилая многоэтажка в Северном микрорайоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Вадима Ляха.

Также из-за обстрела часть города осталась без света.

"Не очень хорошим для Славянска оказалось утро пятницы, 29 июля. Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе мкр-на Северный. Один человек ранен. В настоящее время город частично обесточен. Берегите себя", - написал он.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают убивать мирных жителей в Донецкой области. За минувшие сутки из-за российской агрессии погибли 8 человек, еще 19 получили ранения.

Также в ночь на 29 июля оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы из "Градов". В Никополе удар был нанесен по жилому кварталу.

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