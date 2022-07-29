ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ з "Градів" обстріляли Нікополь: кілька тисяч людей залишились без електрики

Новость на русском →
Нікополь, П'ятниця 29 липня 2022 07:55
Війська РФ з "Градів" обстріляли Нікополь: кілька тисяч людей залишились без електрики Фото: війська РФ з "Градів" обстріляли Нікополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вночі окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони з "Градів". У Нікополі удар був нанесений по житловому кварталу.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Всього по місту випустили понад 40 реактивних снарядів. В результаті удару пошкоджено шість приватних будинків і господарські будівлі. Також зачепило лінію електропередач, кілька тисяч нікопольчан у приватному секторі залишилися без світла.

На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо люди не постраждали. У місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів, над їх утилізацією працюють фахівці ДСНС.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, за останній тиждень окупанти випустили по Нікополю понад 250 реактивних снарядів.

Вночі 25 липня російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з використанням реактивних систем залпового вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Вторгнення Росії до України Нікополь
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Уроки під звуки сирени. Яким буде навчання в школах і вишах в Україні