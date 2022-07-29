Окупанти обстріляли населені пункти Донецької області: є жертви і багато поранених

Російські війська продовжують вбивати мирних жителів в Донецькій області. За минулу добу через російську агресію загинули 8 людей, ще 19 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донецької області: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 в Гірнику і 1 в Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - розповів він.

З початку повномасштабної війни в Донецькій області від російських обстрілів загинули 656 осіб, ще 1696 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.