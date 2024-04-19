ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон заявил, что в Украине невозможно построить "израильское" ПВО, и назвал причину

Пятница 19 апреля 2024 20:54
UA EN RU
Макрон заявил, что в Украине невозможно построить "израильское" ПВО, и назвал причину Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

По его словам, "израильское" ПВО создавалось на протяжении десятилетий. Израиль приложил много усилий и средств.

"Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", - добавил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Макрон отметил, что это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.

Что известно о системе ПВО Израиля - "Железный купол"

Железный купол – это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

"Железный купол" – израильская разработка авторства компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Напомним, США готовятся быстро утвердить новый пакет военной помощи для Украины, речь идет об артиллерии и средствах противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон
NEWS
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил