Макрон заявил, что в Украине невозможно построить "израильское" ПВО, и назвал причину

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле, поскольку этот процесс требует значительных ресурсов и длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

По его словам, "израильское" ПВО создавалось на протяжении десятилетий. Израиль приложил много усилий и средств. "Невозможно построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины", - добавил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Макрон отметил, что это невозможно потому, что ресурсы Европы ограничены.