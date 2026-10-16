SkyFall создала дрон StarGate для эвакуации военных с фронта: что о нем известно

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на репортаж от Associated Press.

На этой неделе первый StarGate передали одной из боевых бригад для оценки в условиях фронта. Если дрон докажет свою надежность в боях, он может кардинально изменить систему медицинской эвакуации, добравшись до раненых в местах, недоступных для наземной техники.

Запрос с передовой и проблема "зоны поражения"

По словам представителя SkyFall, идея создания беспилотника возникла напрямую от военных. В прошлом году командир 475-го отдельного штурмового полка (подразделение "Код 9.2") с позывным "Флинт" обратился к основателю компании с просьбой разработать безопасный способ вывоза раненых с труднодоступных позиций.

"Идея возникла непосредственно с передовой, из окопов", – рассказал представитель SkyFall.

Сейчас в некоторых секторах так называемая "зона поражения" (территория под постоянным огневым контролем вражеских ВРГ, артиллерии и дронов) растягивается на 10-15 км.

Эвакуация пешком через эти участки чрезвычайно рискованна, а наземные робототехнические комплексы едва преодолевают грязи, воронки от снарядов и заминированные пути. Реки, мины и дроны могут полностью остановить их.

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"Наземным роботам обычно нужно от 2 до 3 часов, чтобы добраться до позиции. Преодоление 10 километров за считанные минуты с помощью дрона стало бы кардинальным изменением на передовой", - отметил командир с позывным "КВН" из подраздела "Код 9.2".

Он добавил, что эвакуация раненых проводится регулярно, но из-за интенсивности обстрелов забрать раненого в тот же день удается не всегда, тогда как для критических случаев каждый час ожидания может стоить жизни.

SkyFall создала дрон StarGate для эвакуации военных с фронта (фото: SkyFall)

Технические характеристики и противодействие РЭБ

Беспилотник StarGate разрабатывался на протяжении последнего года. Стоит добавить, что компания SkyFall известна созданием тяжелого ударного дрона Vampire (известного россиянам как "Баба Яга"), FPV-дронов Shrike и воздушного перехватчика P1-SUN.

Ключевые характеристики StarGate:

Грузоподъемность: до 150 кг (рассчитано на бойца в полной экипировке и со снаряжением)

до 150 кг (рассчитано на бойца в полной экипировке и со снаряжением) Конструкция: кабина построена вокруг медицинских ношей со съемными кронштейнами для удобства транспортировки.

кабина построена вокруг медицинских ношей со съемными кронштейнами для удобства транспортировки. Скорость: крейсерская – 65 км/ч, максимальная – до 105 км/ч

крейсерская – 65 км/ч, максимальная – до 105 км/ч Радиус действия: 15 км в одну сторону

15 км в одну сторону Время подготовки к вылету: около 10 минут.

Во время демонстрации StarGate успешно прошел испытания в условиях работы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и имитации атак вражеских FPV-дронов (один из них был сбит сеткой, выпущенной эвакуационным беспилотником). Такое сражение напоминает футуристическую дуэль между машинами, но спасение раненого – важнейшая миссия.

SkyFall создала дрон StarGate для эвакуации военных с фронта (фото: SkyFall)

Одной из самых больших проблем для производителей было обеспечение возможности навигации беспилотника, когда РЭБ нарушают связь или препятствуют сигналам GPS.

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Поэтому для защиты от потери сигнала StarGate использует дублированные каналы связи ( Starlink и собственную систему L-Link ). Производители добавили, что дрон управляется вручную, но имеет несколько функций искусственного интеллекта, позволяющих ему работать даже там, где нет GPS или где частоты глушат или подрабатывают.

Это позволяет дрону ориентироваться в пространстве без GPS-сигнала и автоматически проложить маршрут обратно в безопасную зону.

Также они могут работать в дождь и снег, а еще дрон оснащен тепловизионными камерами для ночных миссий, а его конструкция позволяет продолжать полет даже при потере одного из пропеллерных кронштейнов.

Планы и серийное производство

По оценкам SkyFall, стоимость одного комплекса StarGate будет составлять от 50 000 долларов США в зависимости от конфигурации. К концу 2026 года компания планирует выйти на объем производства до 1000 единиц в месяц.

В настоящее время подразделение "Код 9.2" начало месячный цикл испытаний дрона в реальных боевых условиях, по результатам которого будет оценена эффективность новой системы эвакуации.

"Это совершенно новый метод эвакуации. Сейчас трудно детально говорить о плюсах и минусах. Нам нужно больше с ним работать", – добавил КВН.