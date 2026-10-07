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"Вампир" доставлял еду гражданским во временно оккупированные Олешки (видео)

14:47 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Александр Мороз
"Вампир" доставлял еду гражданским во временно оккупированные Олешки (видео) "Вампиры" доставляли гуманитарную помощь жителям временно оккупированных Олешек (фото: Getty Images)
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В ходе масштабных гуманитарных операций во временно оккупированных Олешках военнослужащие Сил безопасности и обороны Украины тяжелыми бомберами "Вампир" доставляли гуманитарную помощь жителям города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные кадры.

В частности, на видео зафиксированы подготовка к миссии и работа по взводу специального назначения "Болгаричи" Национальной гвардии Украины во время переправки грузов.

С помощью "Вампиров" через Днепр доставляли свертки с едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами. Вес каждого такого груза составлял около 19 кг .

В целом украинские защитники уже провели две операции по доставке гуманитарной помощи жителям Олешек. Во время первой в город переправили около 4 тонн продуктов , во второй – еще 400 упаковок с необходимыми вещами .

В условиях, когда логистика в оккупированный город практически невозможна, тяжелые беспилотники вроде "Вампира" становятся одним из немногих способов оказать помощь людям по ту сторону Днепра.

Не первая миссия

Для "Вампиров" это не первая подобная миссия. После подрыва кафирами Каховской ГЭС на Херсонщине эти дроны уже использовались для доставки воды, продуктов и медикаментов людям, оказавшимся отрезанными от помощи.

Логистическая задача является важной частью работы тяжелых бомберов "Вампир" на фронте. Украинские военные каждый день используют их для доставки провизии, воды, боекомплекта, оборудования и других необходимых грузов на позиции.

Что известно о "Вампире"

"Вампир" – тяжелый ударный гексакоптер производства SkyFall, который россияне прозвали "Бабой Ягой".

Разработан для работы непосредственно на передовой: способен сбрасывать боеприпасы большого веса, доставлять грузы, боекомплекты и оборудование подразделениям.

По итогам 2025 года "Вампир" стал самым результативным боевым средством согласно данным государственной программы "Армия дронов. Бонус".

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