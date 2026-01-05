Скрининг здоровья 40+: украинцы смогут получить выплаты на "Дія.Карту" ПриватБанка
Украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПриватБанка в Telegram.
Как подключиться через "Дію"
С 1 января 2026 года в Украине стартовала национальная программа раннего выявления риска хронических болезней - Скрининг здоровья 40+. Она позволяет украинцам и украинкам в возрасте от 40 лет пройти обследование и вовремя выявлять потенциальные риски. Стоимость скрининга покрывает государство.
Пользователям приложения "Дія" в возрасте от 40 лет приглашение пройти скрининг поступит на 30-й день после дня рождения в 2026 году.
Тем, кому уже исполнилось 40 лет, можно сейчас оформить "Дія.Карту" ПриватБанка и специальный счет для участия в программе.
Как получить средства
После получения приглашения в "Дії" нужно активировать его и выбрать "Дія.Карту" ПриватБанка для зачисления денег.
Сумма выплаты - 2000 гривен, которые поступят на карту в течение 7 дней.
После этого можно записаться на скрининг в одном из медучреждений-участников программы - государственных или частных.
Что такое "Дія.Карта"
Универсальная банковская карта для получения государственных выплат по различным программам.
Клиенты ПриватБанка могут открыть ее в цифровом виде в несколько шагов через Приват24.
Средства по программе "Скрининг здоровья 40+" можно получить на "Дія.Карту" от ПриватБанка (скриншот)
