Скрининг здоровья 40+: украинцы смогут получить выплаты на "Дія.Карту" ПриватБанка

Украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПриватБанка в Telegram .

Как подключиться через "Дію"

С 1 января 2026 года в Украине стартовала национальная программа раннего выявления риска хронических болезней - Скрининг здоровья 40+. Она позволяет украинцам и украинкам в возрасте от 40 лет пройти обследование и вовремя выявлять потенциальные риски. Стоимость скрининга покрывает государство.

Пользователям приложения "Дія" в возрасте от 40 лет приглашение пройти скрининг поступит на 30-й день после дня рождения в 2026 году.

Тем, кому уже исполнилось 40 лет, можно сейчас оформить "Дія.Карту" ПриватБанка и специальный счет для участия в программе.

Как получить средства

После получения приглашения в "Дії" нужно активировать его и выбрать "Дія.Карту" ПриватБанка для зачисления денег.

Сумма выплаты - 2000 гривен, которые поступят на карту в течение 7 дней.

После этого можно записаться на скрининг в одном из медучреждений-участников программы - государственных или частных.

Что такое "Дія.Карта"

Универсальная банковская карта для получения государственных выплат по различным программам.

Клиенты ПриватБанка могут открыть ее в цифровом виде в несколько шагов через Приват24.

