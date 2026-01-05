ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Скрининг здоровья 40+: украинцы смогут получить выплаты на "Дія.Карту" ПриватБанка

Понедельник 05 января 2026 18:05
UA EN RU
Скрининг здоровья 40+: украинцы смогут получить выплаты на "Дія.Карту" ПриватБанка Выплаты по программе "Скрининг здоровья 40+" можно оформить на "Дія.Карту" ПриватБанка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинцы могут подключиться к национальной программе "Скрининг здоровья 40+" через "Дію" и получить средства на "Дія.Карту" ПриватБанка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПриватБанка в Telegram.

Как подключиться через "Дію"

С 1 января 2026 года в Украине стартовала национальная программа раннего выявления риска хронических болезней - Скрининг здоровья 40+. Она позволяет украинцам и украинкам в возрасте от 40 лет пройти обследование и вовремя выявлять потенциальные риски. Стоимость скрининга покрывает государство.

Пользователям приложения "Дія" в возрасте от 40 лет приглашение пройти скрининг поступит на 30-й день после дня рождения в 2026 году.

Тем, кому уже исполнилось 40 лет, можно сейчас оформить "Дія.Карту" ПриватБанка и специальный счет для участия в программе.

Как получить средства

После получения приглашения в "Дії" нужно активировать его и выбрать "Дія.Карту" ПриватБанка для зачисления денег.

Сумма выплаты - 2000 гривен, которые поступят на карту в течение 7 дней.

После этого можно записаться на скрининг в одном из медучреждений-участников программы - государственных или частных.

Что такое "Дія.Карта"

Универсальная банковская карта для получения государственных выплат по различным программам.

Клиенты ПриватБанка могут открыть ее в цифровом виде в несколько шагов через Приват24.

Скрининг здоровья 40+: украинцы смогут получить выплаты на &quot;Дія.Карту&quot; ПриватБанкаСредства по программе "Скрининг здоровья 40+" можно получить на "Дія.Карту" от ПриватБанка (скриншот)

Читайте также наш разъяснительный материал о программе "Скрининг здоровья 40+", как она будет действовать, кто может рассчитывать на эту поддержку, какие обследования будут бесплатными и как программа будет работать в селах и прифронтовых территориях.

Ранее мы писали о том, почему в программу "Скрининг здоровья 40+" вошли обследования на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств ментального здоровья.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выплаты Дия Здоровье ПриватБанк
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка