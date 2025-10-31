Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осень

Какие модели актуальны и с чем их носить - в материале РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

По словам стилиста, осень и зима - это время, когда практичность сочетается с элегантностью, а классика - с современными акцентами.

Береты возвращаются в моду

Первой позицией в списке дизайнера стали береты. Андре Тан отмечает, что они снова на пике популярности.

"Мягкие, фетровые, шерстяные - они выглядят очень нежно и женственно. Идеально сочетаются с пальто или тренчем", - пояснил Андре Тан.

Стилист советует обратить внимание на темно-красные или бежевые оттенки. Именно эти цвета, по его словам, создают тот же "парижский" шарм.

"Добавьте красную помаду - и все, вы королева", - шутит Тан.

Береты на осень (скриншот)

Объемные шапки для комфорта и стиля

На втором месте - объемные шапки. Это модели с большим подворотом или асимметричным кроем.

"Такие шапки придают образу уюта и выглядят прекрасно с пальто оверсайз", - рассказал дизайнер.

Относительно цветов Андре Тан советует придерживаться минимализма. В тренде серые, бежевые, молочные или хаки оттенки. Такие модели легко вписываются в базовый гардероб и подходят для большинства верхней одежды.

Шапка - мастхев сезона (скриншот)

Кепи - модный акцент с характером

Еще один трендовый вариант - кепи, которые, по словам дизайнера, возвращаются снова. Особенно актуальны будут модели из кожи или плотного твидового материала.

"Кепи придает образу игривого настроения и немного бунтарства. Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть модно, но не слишком официально", - подчеркивает Андре Тан.

Кепи в трендах осени (скриншот)

Шляпы - символ элегантности

Завершают модный список фетровые шляпы с широкими полями. По словам дизайнера, этот аксессуар способен превратить даже самое простое пальто.

"С таким головным убором даже обычный образ выглядит как люкс. Это настоящая сказка", - признается Тан.

Шляпы на осень (скриншот)

Андре Тан призывает не опасаться экспериментов и подчеркивает, что головной убор может стать финальным акцентом в любом образе.

"Не бойтесь экспериментировать, ведь именно головной убор может стать той же вишенкой на пирожном в вашем осеннем луке", - подытожил дизайнер.

Таким образом, в этом сезоне модницы имеют широкий выбор: от романтических беретов и стильных кепи до уютных шапок и роскошных шляп.

Главное, по словам Андре Тана, не бояться проявить индивидуальность и сделать головной убор не просто функциональной вещью, а главным акцентом своего стиля.