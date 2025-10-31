ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осень

Пятница 31 октября 2025 11:30
UA EN RU
Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осень Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие головные уборы станут главными трендами осенне-зимнего сезона 2025-2026.

Какие модели актуальны и с чем их носить - в материале РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram модельера.

По словам стилиста, осень и зима - это время, когда практичность сочетается с элегантностью, а классика - с современными акцентами.

Береты возвращаются в моду

Первой позицией в списке дизайнера стали береты. Андре Тан отмечает, что они снова на пике популярности.

"Мягкие, фетровые, шерстяные - они выглядят очень нежно и женственно. Идеально сочетаются с пальто или тренчем", - пояснил Андре Тан.

Стилист советует обратить внимание на темно-красные или бежевые оттенки. Именно эти цвета, по его словам, создают тот же "парижский" шарм.

"Добавьте красную помаду - и все, вы королева", - шутит Тан.

Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осеньБереты на осень (скриншот)

Объемные шапки для комфорта и стиля

На втором месте - объемные шапки. Это модели с большим подворотом или асимметричным кроем.

"Такие шапки придают образу уюта и выглядят прекрасно с пальто оверсайз", - рассказал дизайнер.

Относительно цветов Андре Тан советует придерживаться минимализма. В тренде серые, бежевые, молочные или хаки оттенки. Такие модели легко вписываются в базовый гардероб и подходят для большинства верхней одежды.

Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осеньШапка - мастхев сезона (скриншот)

Кепи - модный акцент с характером

Еще один трендовый вариант - кепи, которые, по словам дизайнера, возвращаются снова. Особенно актуальны будут модели из кожи или плотного твидового материала.

"Кепи придает образу игривого настроения и немного бунтарства. Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть модно, но не слишком официально", - подчеркивает Андре Тан.

Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осеньКепи в трендах осени (скриншот)

Шляпы - символ элегантности

Завершают модный список фетровые шляпы с широкими полями. По словам дизайнера, этот аксессуар способен превратить даже самое простое пальто.

"С таким головным убором даже обычный образ выглядит как люкс. Это настоящая сказка", - признается Тан.

Береты, кепи и шляпы: Андре Тан назвал самые модные головные уборы на осеньШляпы на осень (скриншот)

Андре Тан призывает не опасаться экспериментов и подчеркивает, что головной убор может стать финальным акцентом в любом образе.

"Не бойтесь экспериментировать, ведь именно головной убор может стать той же вишенкой на пирожном в вашем осеннем луке", - подытожил дизайнер.

Таким образом, в этом сезоне модницы имеют широкий выбор: от романтических беретов и стильных кепи до уютных шапок и роскошных шляп.

Главное, по словам Андре Тана, не бояться проявить индивидуальность и сделать головной убор не просто функциональной вещью, а главным акцентом своего стиля.

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре Тан Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине