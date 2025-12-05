Кто такая Анна Скороход: что известно о скандальном нардепе

НАБУ и САП разоблачили преступную группу, которую, по данным следствия, возглавляла действующий народный депутат Анна Скороход. Ей инкриминируют вымогательство взятки.

Все, что известно о Скороходе - в материале РБК-Украина.

Анна Константиновна Скороход - украинский политический деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Родилась 14 января 1990 года в Вышгороде Киевской области. Позже вошла в депутатскую группу "За майбутнє".

Образование и ранняя карьера

Училась в Киевском национальном университете культуры и искусств по специальности "Тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм". Дополнительно окончила Национальную академию внутренних дел Украины, где получила специальность "Правоведение".

Работала юристом в городском совете и различных коммерческих структурах. Занимала должность заместителя директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате, а перед избранием в парламент работала в ООО "Строительный комбинат "Прогресс".

Депутатская деятельность

В июле 2019 года, еще как кандидат в народные депутаты, она организовывала агитационные концерты "Лиги Смеха" и Василия Жадана в городах Киевской области.

После выборов была избрана в парламент по 93-му избирательному округу от партии "Слуга народа" и вошла в Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Уже после начала работы в Раде присоединилась к фракции "Слуга народа", но впоследствии заявила о давлении и политическом преследовании.

14 ноября 2019 года она публично заявила, что арест ее мужа связан с ее голосованием против позиции фракции по анбандлингу "Нафтогаза" и земельной реформе. 15 ноября 2019 года Скороход исключили из фракции.

Фото: Анна Скороход (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обвинения и конфликты во фракции

Глава фракции СН Давид Арахамия утверждал, что Скороход не поддерживала решений партии и предлагала народным депутатам взятки. Также он отмечал, что она лоббировала интересы отдельных олигархических групп. Скороход в ответ говорила о давлении, политических преследованиях и заявляла о "выплатах в конвертах" депутатам.

3 июля 2020 года вошла в депутатскую группу "За будущее", а с 2023 года возглавила Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины.

В 2019-2020 годах приняла участие в 55% голосований, в 38% отсутствовала, в 8% не голосовала. Во время голосования во втором чтении поддержала 60% решений, в 13% воздерживалась, в 18% отсутствовала, в 7% не голосовала. Также входила в перечень депутатов, которые блокировали отмену депутатской неприкосновенности.

Политические скандалы и публичные заявления

В октябре 2025 года она оказалась среди депутатов, которые поддержали обращение в Нобелевский комитет с предложением выдвинуть президента США Дональда Трампа на премию мира, объясняя это демонстрацией лояльности.

В том же году обвинила 30-й корпус морской пехоты ВСУ в назначении на ключевые должности родственников генералов, что якобы приводит к потерям. Командование корпуса заявило, что она распространяет недостоверные данные и пригрозило судом.

Фото: Анна Скороход (Facebook)

Обыски у Скороход

НАБУ и САП сообщили, что вместе с СБУ разоблачили преступную группу, которую, по данным следствия, возглавляла народный депутат Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, а детали дела обещают обнародовать позже.

Источники РБК-Украина сообщили, что депутат требовала у предпринимателя 250 тысяч долларов. Позже Скороход подтвердила, что в ее доме проводятся следственные действия.