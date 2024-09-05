Всколыхнули всю Украину. Трагедии трех убитых Россией семей, где выжили только мужчины

Во время последней атаки с воздуха в ночь на 5 сентября оккупанты пытались нанести удары по территории 78 "Шахедами" и одной ракетой "Искандер-М". Украинскому ПВО удалось уничтожить 60 вражеских дронов. В результате ударов беспилотниками и ракетами погибает мирное население – оккупанты уничтожают целые семьи.

Погибшая семья из Львова

В среду, 4 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Львову, в результате которого семь человек погибли, среди них двое детей. Во время атаки погибли четыре члена семьи – жена Евгения и трое дочерей Ярослава Базилевича. Мужчина выжил благодаря тому, что выходил на лестничную клетку за водой и в момент удара только вошел в квартиру. После удара он попал в больницу.

Самой меньшей девочке Эмилии было семь лет. 18-летняя Дарья была студенткой Украинского католического университета, а 21-летняя Ярина – работала менеджером офиса "Львов – молодежная столица Европы".

Семья Ярослава Базилевича (фото – t.me/andriysadovy)

Погибшая семья из Днепра

Еще одна семья погибла в Днепре в результате ракетного удара 15 января 2023 года. Тогда погибли 25 человек, среди которых семья Андрея Осинского и Марины Фигурной. Супруги приехали из Одессы к родителям и семья из 7 человек собралась дома на праздник.

Самой молодой девочке Ане было 15 лет. Ракета попала в их дом. Выжил только дядя Ани – Андрей.

Андрей Осинский и Марина Фигурная (скриншот - Instagram)

Погибшая семья из Одессы

Война унесла жизни семьи Глоданов из Одессы. Во время массированного обстрела 23 апреля 2022 года одна из российских ракет попала в жилищный комплекс "Тирас". Тогда погибли 8 человек. Среди них были 28-летняя Валерия Глодан, ее трехмесячный ребенок и мать. Муж Валерии, Сергей Глодан, выжил благодаря тому, что вышел в магазин.

Погибшая семья Юрия Глодана (фото: facebook.com/yury.glodan)

После трагедии Сергей присоединился к рядам ВСУ – он служил в третьей отдельной штурмовой бригаде. Однако в ноябре 2023 года мужчина погиб на фронте.

До начала полномасштабной войны он работал шеф-пекарем в ресторанной компании Одессы.

Юрий Глодан (фото: facebook.com/yury.glodan)