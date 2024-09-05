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Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 80 дронами. Сколько сбила ПВО

Украина, Четверг 05 сентября 2024 10:50
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Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 80 дронами. Сколько сбила ПВО Фото: ПВО сбила 60 российских дронов во время атаки 5 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 5 сентября РФ атаковала Украину 78 "Шахедами" и одной ракетой "Искандер-М". ПВО сбила 60 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 5 сентября враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Сколько целей сбила ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БПЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локационно потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - констатировали военные.

Россия атаковала Украину &quot;Искандером&quot; и почти 80 дронами. Сколько сбила ПВО

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 5 сентября снова атаковали Украину дронами и баллистической ракетой.

В частности, в Киеве гремели взрывы. В столице и в Киевской области работала ПВО. Отметим, что ни один "Шахед", летевший на Киев, не достиг цели, тревога продолжалась более 9 часов. Из интересного - БПЛА в воздушное пространство заходили не группами.

Также сообщалось о залете российских дронов на территорию Беларуси. Уже утром в Минобороны Беларуси подтвердили ночную работу ПВО по дронам, но не назвали их "российскими".

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