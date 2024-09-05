Россия атаковала Украину "Искандером" и почти 80 дронами. Сколько сбила ПВО

В ночь на 5 сентября РФ атаковала Украину 78 "Шахедами" и одной ракетой "Искандер-М". ПВО сбила 60 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 5 сентября враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Сколько целей сбила ПВО

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 60 ударных БПЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один - в Беларусь. 15 - локационно потеряны на территории Украины (вероятно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушениях или пострадавших не поступала", - констатировали военные.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.