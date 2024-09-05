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Это был просчитанный удар, ракета летела около 3 минут, - Зеленский об обстреле Полтавы

Четверг 05 сентября 2024 13:07
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Это был просчитанный удар, ракета летела около 3 минут, - Зеленский об обстреле Полтавы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский ракетный удар, 3 сентября, по учебному центру в Полтаве был просчитанным. Ракета летела около трех минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью NBC News.

"Еще одна трагедия в Украине. И это факт. Они ударили, это был ракетный удар, просчитанный удар. Ракета летела где-то около 3 минут. Поэтому люди не успели спуститься в бомбоубежище. И сейчас считается, что многие из них ранены или убиты были именно в момент их спуска в бомбоубежище", - заявил президент.

Президент отметил, что люди отреагировали на вражеский обстрел достаточно быстро, но им не хватило времени, чтобы уберечь себя.

Удар по учебному центру в Полтаве

Утром 3 сентября оккупанты нанесли удар баллистической ракетой по Полтаве. В результате атаки было частично разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса, а также повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

По состоянию на утро 4 сентября количество погибших в Полтаве составило 53 человека. Также Министерство внутренних дел (МВД) сообщило о 298 пострадавших.

Как отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, целью вражеского удара было усиление негативных настроений среди украинцев, поскольку враг уделяет серьезное внимание военной психологии и психологическому террору.

Подробнее об атаке РФ на Полтаву читайте в материале РБК-Украина.

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