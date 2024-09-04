В Полтаве снова возросло количество жертв удара по учебному центру

Число жертв российского удара по учебному центру в Полтаве возросло до 53. Под завалами еще могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

По состоянию на утро 4 сентября известно о 53 погибших в Полтаве.

Кроме того, 271 человек получил ранения в результате российских обстрелов. Спасены 25 человек, из них 11 деблокированы из-под завалов

Как отмечают спасатели, под завалами шестиэтажного здания учебного корпуса могут находиться пять человек.

Ранее в ГСЧС сообщали, что, кроме учебного центра, в Полтаве повреждены три многоквартирных дома, пять частных домов и офисное помещение.

Фото: в Полтаве выросло количество погибших (t.me/dsns_telegram)

Обновлено в 11:00

Министерство внутренних дел сообщило, что количество пострадавших в Полтаве возросло до 298.