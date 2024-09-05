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Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки

Україна, Київ, Четвер 05 вересня 2024 18:19
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Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки Фото: Ракетний удар по Львову 4 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок російських ударів по території України гине мирне населення. Окупанти вбивають людей цілими сім’ями.

РБК-Україна зібрало історії родин, які знищили окупанти.

Під час останньої атаки з повітря у ніч на 5 вересня окупанти намагалися нанести удари по території 78 "Шахедами" та однією ракетою "Іскандер-М". Українській ППО вдалося знищити 60 ворожих дронів. Внаслідок ударів безпілотниками та ракетами гине мирне населення – окупанти знищують цілі родини.

Загибла родина зі Львова

У середу, 4 вересня, російські війська завдали ракетний удар по Львову, внаслідок якого сім людей загинули, серед них – двоє дітей. Під час атаки загинули четверо членів родини – дружина Євгенія та троє доньок Ярослава Базилевича. Чоловік вижив завдяки тому, що виходив на сходову клітину за водою і в момент удару тільки зайшов до квартири. Після удару він потрапив до лікарні.

Наймолодшій дівчинці, Емілії, було сім років. 18-річна Дарина була студенткою Українського католицького університету, а 21-річна Ярина – працювала менеджеркою офісу "Львів – молодіжна столиця Європи".

Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки

Родина Ярослава Базилевича (фото - t.me/andriysadovy)

Загибла родина із Дніпра

Ще одна родина загинула у Дніпрі внаслідок ракетного удару 15 січня 2023 року. Тоді загинули 25 людей, серед яких родина Андрія Осинського та Марини Фігурної. Подружжя приїхало з Одеси до батьків і родина із 7 людей зібралася вдома на свято.

Наймолодшій дівчинці Ані було 15 років. Ракета поцілила у їхній будинок. Вижив лише дядько Ані - Андрій.

Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловікиАндрій Осинський та Марина Фігурна (скріншот - Instagram)

Загибла родина з Одеси

Війна забрала життя родини Глоданів з Одеси. Під час масованого обстрілу 23 квітня 2022 року одна із російських ракет поцілила у житловий комплекс "Тірас". Тоді загинули 8 людей. Серед них були 28-річна Валерія Глодан, її тримісячна дитина та мати. Чоловік Валерії, Сергій Глодан, вижив завдяки тому, що вийшов у магазин.

Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловікиСколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловіки

Загибла родина Юрія Глодана (фото: facebook.com/yury.glodan)

Після трагедії Сергій доєднався до лав ЗСУ – він служив у третій окремій штурмовій бригаді. Однак у листопаді 2023 року чоловік загинув на фронті.

До початку повномасштабної війни він працював шеф-пекарем у ресторанній компанії Одеси.

Сколихнули всю Україну. Трагедії трьох вбитих Росією сімей, де вижили лише чоловікиЮрій Глодан (фото: facebook.com/yury.glodan)

Нагадаємо, російські окупаційні війська зранку 3 вересня нанесли балістичний удар по інституту зв’язку у Полтаві. Від удару також постраждала лікарня. Внаслідок обстрілу загинули 55 людей. Крім того, 271 особа отримала поранення. Врятувати вдалося 25 осіб, 11 з них деблокували з-під завалів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по Полтаві був розрахований – російська ракета летіла три хвилини. Після початку повітряної тривоги люди почали спускатися у сховища, однак не встигли цього зробити, внаслідок чого загинули багато людей.

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