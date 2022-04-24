Ви в наших серцях: в Одесі російська ракета вбила матір і тримісячну дитину

В Одесі 23 квітня російська ракета потрапила в житловий будинок. В результаті загинула жінка з тримісячною дитиною. Окупанти не зупиняються ні перед чим, їх снаряди потрапляють зовсім не в "стратегічні об'єкти".

Чоловік убитої жінки Юрій Глодан показав на сторінці у Facebook фотографії родини, яку з цинізмом знищили рашисти.

Валерії Глодан було всього 28 років, а її малятку-дочці 3 місяці. Юрія врятувало тільки те, що в момент попадання ракети в будинок, він вийшов в магазин. Також загинула мама Валерії.

Такою була вагітна Валерія (Instagram / underwonderwow)

Чоловік убитої Валерії показав, якими були його найближчі люди.

"Рідні мої. Царство Небесне. Ви назавжди в наших серцях", - написав він.

Російська ракета вбила сім'ю (фото:facebook.com/yury.glodan.7)

24 квітня люди приносять квіти та іграшки до будинку в Одесі, у який вчора влучила російська ракета.

В Одесі люди приносять квіти до будинку, де померла дитина (Суспільне)

З початку повномасштабного вторгнення Росії і станом на ранок 24 квітня в Україні вже загинули щонайменше 213 дітей, ще понад 389 отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій (122), Київській (114), Харківській (91), Чернігівській (66), Херсонській (44), Миколаївській (43) областях. У столиці постраждали 16 дітей.