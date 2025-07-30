"Сложно, но возможно": Санду заявила о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году

В частности, в ходе беседы Санду попросили объяснить значение символов "UE 2028, которые партия власти PAS использует во время предвыборной кампании. Также ее попросили сказать, означает ли это - стремление вступить в ЕС в 2028 году.

"Это означает завершить переговоры (о вступлении - ред.) и начать процесс ратификации в парламентах всех стран (членов Евросоюза - ред.)", - ответила президент Молдовы.

Также Санду сослалась на слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кас. Ранее она прогнозировал, что Албания и Черногория могут вступить в ЕС до 2028 года.

"Это означает, что Молдова завершает всю повестку дня по переговорам до 2028 года и начинается официальный процесс, когда подписываются документы", - сказала президент Молдовы.

При этом Санду признает, что перспектива вступления Молдовы в ЕС в 2028 году еще неопределенная. Однако в случае, если переговоры удастся завершить в 2027 году, то, по ее словам, "это будет сложно, но возможно".

"Если мы закончим в 2027-м, то да, 2028-й - это год для того, чтобы ратифицировать все документы во всех странах", - резюмировал Санду.