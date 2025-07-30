"Складно, але можливо": Санду заявила про вступ Молдови до ЄС у 2028 році

Президент Молдови Мая Санду вважає, що її країна може вступити до Європейського Союзу вже 2028 року і почати процес ратифікації в парламентах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для NewsMaker.
Зокрема, під час бесіди Санду попросили пояснити значення символів "UE 2028", які партія влади PAS використовує під час передвиборчої кампанії. Також її попросили сказати, чи означає це - прагнення вступити до ЄС у 2028 році.
"Це означає завершити переговори (про вступ - ред.) і почати процес ратифікації в парламентах усіх країн (членів Євросоюзу - ред.)", - відповіла президент Молдови.
Також Санду послалася на слова єврокомісара з питань розширення Марти Кас. Раніше вона прогнозувала, що Албанія і Чорногорія можуть вступити до ЄС до 2028 року.
"Це означає, що Молдова завершує весь порядок денний щодо переговорів до 2028 року і починається офіційний процес, коли підписують документи", - сказала президент Молдови.
При цьому Санду визнає, що перспектива вступу Молдови до ЄС у 2028 році ще невизначена. Однак у разі, якщо переговори вдасться завершити 2027 року, то, за її словами, "це буде складно, але можливо".
"Якщо ми завершимо у 2027-му, то так, 2028-й - це рік для того, щоб ратифікувати всі документи в усіх країнах", - резюмувала Санду.
Нагадаємо, що 4 липня Євросоюз відкрив перший кластер про переговори щодо вступу Молдови до ЄС.
Крім того, на першому спільному саміті блок і Молдова підписали декларацію, яка визначає Росію як загрозу. Обидві сторони засудили дії російського режиму в Україні.
Також зазначимо, що 28 вересня в Молдові мають відбутися парламентські вибори. Починаючи з неділі, 20 липня, Центральна виборча комісія країни вже розпочала прийом документів для реєстрації кандидатів.
Крім того, сьогодні в середу Санду проведе засідання Вищої ради безпеки країни. На ньому обговорюватимуть іноземне втручання у вибори.
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