"Складно, але можливо": Санду заявила про вступ Молдови до ЄС у 2028 році

Зокрема, під час бесіди Санду попросили пояснити значення символів "UE 2028", які партія влади PAS використовує під час передвиборчої кампанії. Також її попросили сказати, чи означає це - прагнення вступити до ЄС у 2028 році.

"Це означає завершити переговори (про вступ - ред.) і почати процес ратифікації в парламентах усіх країн (членів Євросоюзу - ред.)", - відповіла президент Молдови.

Також Санду послалася на слова єврокомісара з питань розширення Марти Кас. Раніше вона прогнозувала, що Албанія і Чорногорія можуть вступити до ЄС до 2028 року.

"Це означає, що Молдова завершує весь порядок денний щодо переговорів до 2028 року і починається офіційний процес, коли підписують документи", - сказала президент Молдови.

При цьому Санду визнає, що перспектива вступу Молдови до ЄС у 2028 році ще невизначена. Однак у разі, якщо переговори вдасться завершити 2027 року, то, за її словами, "це буде складно, але можливо".

"Якщо ми завершимо у 2027-му, то так, 2028-й - це рік для того, щоб ратифікувати всі документи в усіх країнах", - резюмувала Санду.