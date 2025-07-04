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Саммит Молдова-ЕС осудил российскую войну против Украины и гибридные атаки

Молдова, Пятница 04 июля 2025 22:36
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Саммит Молдова-ЕС осудил российскую войну против Украины и гибридные атаки Фото: парламент Молдовы (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз и Молдова на первом совместном саммите подписали декларацию, которая определяет Россию, как угрозу. Обе стороны осудили действия российского режима в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

В документе указано, что ЕС и Молдова тесно сотрудничают на фоне угроз региональной безопасности, которые вызваны военной агрессией России против Украины.

"Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении военной агрессии России против Украины. В этом контексте мы вместе противодействуем этим угрозам и подтверждаем непоколебимую поддержку ЕС суверенитета, стабильности, устойчивости и экономического развития Молдовы", - сказано в документе.

Кроме того, ЕС подтверждает поддержку Молдове в противостоянии гибридным атакам со стороны России - кибератакам, использованию энергетики, как оружия, и попыткам вмешаться в избирательные процессы.

"Мы решительно осуждаем постоянные и растущие гибридные угрозы со стороны России, направленные на подрыв демократических выборов в Молдове, а также использование масштабной избирательных коррупционных схем через местных посредников. Мы решительно осуждаем продолжение использования Россией энергии в качестве оружия, направленное на дестабилизацию политической ситуации в Молдове", - сказано в декларации.

Также ЕС и Молдова в декларации подтвердили требование к России немедленно вывести все вооруженные формирования с территории временно оккупированного Приднестровья.

Вступление Молдовы в ЕС

26 июня, накануне саммита ЕС, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что Молдова начнет переговоры о вступлении в Евросоюз уже 4 июля. Он уточнил, что официальный старт переговоров запланирован во время саммита "ЕС - Молдова" в Кишиневе.

Однако позже Дан уточнил, чтовступительные переговоры Молдовы с Евросоюзом не начнутся 4 июля, поскольку лидеры блока пока не приняли соответствующего решения.

Молдова, в свою очередь, рассчитывает использовать предстоящий саммит ЕС, чтобы укрепить свои позиции на пути к вступлению в Евросоюз. Однако параллельное рассмотрение заявки Украины создает риск задержки процесса, поскольку премьер Венгрии Виктор Орбан намерен наложить вето на членство Киева.

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