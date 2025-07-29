Президент Молдовы созывает Совет безопасности из-за иностранного вмешательства в выборы

Президент Молдовы Майя Санду в среду, 30 июля, проведет заседание Высшего совета безопасности страны. Будут обсуждать иностранное вмешательство в выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Также сообщается, что после заседания Санду проведет пресс-конференцию.

Отмечается, что Совет безопасности обсудит борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс.

Выборы в Молдове

Напомним, 28 сентября этого года в Молдове состоятся парламентские выборы.

Начиная с 20 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы начала прием документов для регистрации кандидатов на выборы в парламент.

Недавно стало известно, что ЦИК Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа", который возглавляет беглый олигарх Илан Шор. Такое решение было принято большинством голосов.

Добавим, 15 июля ЕС одобрил новый пакет санкций против пророссийских политиков и организаций в Молдове. В Брюсселе заявляют, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов.

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