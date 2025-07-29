ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Президент Молдовы созывает Совет безопасности из-за иностранного вмешательства в выборы

Молдова, Вторник 29 июля 2025 22:59
UA EN RU
Президент Молдовы созывает Совет безопасности из-за иностранного вмешательства в выборы Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Молдовы Майя Санду в среду, 30 июля, проведет заседание Высшего совета безопасности страны. Будут обсуждать иностранное вмешательство в выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что Совет безопасности обсудит борьбу с информационными манипуляциями и иностранным вмешательством в избирательный процесс.

Также сообщается, что после заседания Санду проведет пресс-конференцию.

Выборы в Молдове

Напомним, 28 сентября этого года в Молдове состоятся парламентские выборы.

Начиная с 20 июля Центральная избирательная комиссия Молдовы начала прием документов для регистрации кандидатов на выборы в парламент.

Недавно стало известно, что ЦИК Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа", который возглавляет беглый олигарх Илан Шор. Такое решение было принято большинством голосов.

Добавим, 15 июля ЕС одобрил новый пакет санкций против пророссийских политиков и организаций в Молдове. В Брюсселе заявляют, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию накануне парламентских выборов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Майя Санду
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку