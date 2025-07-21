В Молдове подали первые заявки на выборы: кто может пройти в парламент
Начиная с воскресенья, 20 июля, Центральная избирательная комиссия Молдовы начала прием документов для регистрации кандидатов на выборы парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Партия власти "Действие и солидарность" (PAS) и политическая сила "Демократия дома" (Democrația Acasă), возглавляемая Василе Костюком, стали первыми, кто подал в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов в депутаты.
Согласно положениям Кодекса о выборах, в случае подачи документов несколькими кандидатами в один день, порядок их размещения в избирательном бюллетене определяется путем жеребьевки.
По предварительным результатам жеребьевки PAS окажется первой в бюллетене, а партия "Демократия дома" - второй. При этом окончательная очередность будет известна лишь после регистрации партий Центризбиркомом.
В течение 7 дней ЦИК рассмотрит поданные материалы и примет решение о регистрации или отказе.
Кроме того, в этот же день были поданы заявления от четырех возможных кандидатов в депутаты, которые намерены участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев.
Прием документов для регистрации завершится 19 августа. Также отметим, что парламентские выборы в Молдове должны состоятся 28 сентября.
Напомним, в субботу стало известно, что ЦИК Молдовы отказала в регистрации на парламентских выборах пророссийскому блоку "Победа", который возглавляет беглый олигарх Илан Шор.
Данное решение приняли большинством голосов. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.