Сложный вопрос: премьер о повышении зарплат учителям в Украине

Положительные изменения в вопросе повышения заработных плат педагогам возможны в следующем году. Но это сложный вопрос.

Об этом заявила премьер-министра Юлий Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление во время конференции "Августовская-2025 ".

"Мы работаем, поверьте, это приоритет номер один, над тем, чтобы решить вопрос заработных плат", - сказала она.

По ее словам, вопрос повышения зарплат - "это сложный вызов".

"С министром финансов, и с министром образования мы это проговариваем и ищем совместные наработки. И надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении", - сказала Свиреденко.