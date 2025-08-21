ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сложный вопрос: премьер о повышении зарплат учителям в Украине

Украина, Четверг 21 августа 2025 13:18
UA EN RU
Сложный вопрос: премьер о повышении зарплат учителям в Украине Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Положительные изменения в вопросе повышения заработных плат педагогам возможны в следующем году. Но это сложный вопрос.

Об этом заявила премьер-министра Юлий Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление во время конференции "Августовская-2025".

"Мы работаем, поверьте, это приоритет номер один, над тем, чтобы решить вопрос заработных плат", - сказала она.

По ее словам, вопрос повышения зарплат - "это сложный вызов".

"С министром финансов, и с министром образования мы это проговариваем и ищем совместные наработки. И надеюсь, что в следующем году мы увидим положительные изменения в этом направлении", - сказала Свиреденко.

Зарплата учителей

Напомним, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен. Самые низкие зарплаты в образовании - 14 593 гривен, где за год зарплаты выросли на 17,3%.

Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

В проекте содержатся следующие показатели размера заработной платы учителя в месяц без начислений единого социального взноса:

  • 2024 год - 15,0 тысяч гривен,
  • 2025 год - 15,0 тысяч гривен,
  • 2026 год - 17,0 тысяч гривен,
  • 2027 год - 18,3 тысячи гривен,
  • 2028 год - 20,0 тысяч гривен.

По данным правительства, в 2024 году в Украине было 13 026 школ. В 2025 году их количество сократится до 12 600. Количество школ будет сокращаться и в дальнейшем: до 12 000 в 2026 году, до 11 000 в 2027 году и до 10 500 в 2028 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине
Новости
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Для мира нужен сигнал. Зеленский ответил, когда возможно прекращение огня с РФ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"