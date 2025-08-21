Складне питання: прем'єр про підвищення зарплат вчителям в Україні

Позитивні зміни в питанні підвищення заробітних плат освітянам можливі у наступному році. Але це складне питання.

Про це заявила прем'єр-міністра Юлій Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ під час конференції " Серпнева-2025 ".

"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб вирішити питання заробітних плат", - сказала вона.

За її словами, питання підвищення зарплат - "це складний виклик".

"З міністром фінансів, і з міністром освіти ми це проговорюємо і шукаємо спільні напрацювання. І сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямі", - сказала Свириденко.