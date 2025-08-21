ua en ru
Складне питання: прем'єр про підвищення зарплат вчителям в Україні

Україна, Четвер 21 серпня 2025 13:18
Складне питання: прем'єр про підвищення зарплат вчителям в Україні Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Позитивні зміни в питанні підвищення заробітних плат освітянам можливі у наступному році. Але це складне питання.

Про це заявила прем'єр-міністра Юлій Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ під час конференції "Серпнева-2025".

"Ми працюємо, повірте, це пріоритет номер один, над тим, щоб вирішити питання заробітних плат", - сказала вона.

За її словами, питання підвищення зарплат - "це складний виклик".

"З міністром фінансів, і з міністром освіти ми це проговорюємо і шукаємо спільні напрацювання. І сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямі", - сказала Свириденко.

Зарплата вчителів

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень. Найнижчі зарплати в освіті - 14 593 гривень, де за рік зарплати зросли на 17,3%.

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки прогнозує помірне зростання середньої зарплати вчителя. Через три роки вона досягне 20 тисяч гривень.

У проєкті містяться такі показники розміру заробітної плати вчителя на місяць без нарахувань єдиного соціального внеску:

  • 2024 рік - 15,0 тисяч гривень,
  • 2025 рік - 15,0 тисяч гривень,
  • 2026 рік - 17,0 тисяч гривень,
  • 2027 рік - 18,3 тисячі гривень,
  • 2028 рік - 20,0 тисяч гривень.

За даними уряду, у 2024 році в Україні було 13 026 шкіл. У 2025 році їхня кількість скоротиться до 12 600. Кількість шкіл буде скорочуватися і надалі: до 12 000 у 2026 році, до 11 000 у 2027 році та до 10 500 у 2028 році.

