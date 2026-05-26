Главная » Новости » Война в Украине

Россия во второй раз уничтожила гуманитарный склад ООН в Днепре: сгорела еда для 130 тысяч человек

16:07 26.05.2026 Вт
РФ уничтожила гуманитарные запасы на 1,4 миллиона долларов в Днепре
aimg Елена Чупровская
Россия во второй раз уничтожила гуманитарный склад ООН в Днепре: сгорела еда для 130 тысяч человек Фото: Еда для 130 тысяч человек сгорела после удара по складу ООН в Днепре (ukraine.un.org)
Утром 24 мая Россия ударила по гуманитарному складу ООН в Днепре второй раз за полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Всемирной продовольственной программы ООН.

Что произошло

24 мая утром российские войска ударили баллистической ракетой "Искандер" по складу Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре.

Удар полностью уничтожил продовольственные запасы стоимостью около 1,4 миллиона долларов. На складе хранилась гуманитарная помощь, которой хватило бы для около 130 тысяч человек - преимущественно из прифронтовых районов.

Этот склад впервые пострадал от удара еще в ноябре 2025 года. Тогда организация возобновила работу и снова начала накапливать запасы.

Россия во второй раз уничтожила гуманитарный склад ООН в Днепре: сгорела еда для 130 тысяч человекФото: Россия во второй раз ударила по гуманитарному складу организации (ukraine.un.org)

Всемирная продовольственная программа ООН - одна из крупнейших гуманитарных организаций в мире. В Украине она работает с начала полномасштабного вторжения и обеспечивает продуктами миллионы людей, которые потеряли жилье или живут рядом с боевыми действиями.

Напомним, РБК-Украина писало, что Россия нанесла новые удары по Украине ракетами и дронами. Под удар попали Павлоград, Днепр, Дергачи в Харьковской области и другие города.

Во время атаки 24 мая по Киеву и области Россия ударила "Орешником" по Белой Церкви. Военные показали воронку от удара.

ООН Российская Федерация Днепр
