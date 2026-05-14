Россияне атаковали машины гуманитарной миссии ООН в Херсоне (видео)

Российские военные в четверг, 14 мая, атаковали с FPV-дрона автомобили гуманитарной миссии ООН в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и пресс-службу Херсонской МВА.

"Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел", - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, российские военные не могли не знать, какой именно автомобиль атакуют.

"В машине были руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации", - добавил президент.

По словам Зеленского, в результате атаки никто не пострадал. Представителей миссии оперативно эвакуировали.

В Херсонской городской военной администрации отметили, что российские оккупанты, нарушая все нормы международного права, атаковали беспилотниками машины гуманитарной миссии в Корабельном районе города.

В результате попадания повреждены машины Управления ООН по координации гуманитарных дел.

"Террористы продолжают воевать даже с теми, кто помогает другим", - отметили в МВА.

Также в городской администрации обнародовали видео последствий атаки.