Россияне атаковали машины гуманитарной миссии ООН в Херсоне (видео)
Российские военные в четверг, 14 мая, атаковали с FPV-дрона автомобили гуманитарной миссии ООН в Корабельном районе Херсона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и пресс-службу Херсонской МВА.
"Сегодня же во время гуманитарной миссии в Херсоне россияне дважды атаковали FPV-дронами машину Управления ООН по координации гуманитарных дел", - сообщил Зеленский.
Как подчеркнул глава государства, российские военные не могли не знать, какой именно автомобиль атакуют.
"В машине были руководитель Управления ООН по координации гуманитарных дел и еще восемь сотрудников организации", - добавил президент.
По словам Зеленского, в результате атаки никто не пострадал. Представителей миссии оперативно эвакуировали.
В Херсонской городской военной администрации отметили, что российские оккупанты, нарушая все нормы международного права, атаковали беспилотниками машины гуманитарной миссии в Корабельном районе города.
В результате попадания повреждены машины Управления ООН по координации гуманитарных дел.
"Террористы продолжают воевать даже с теми, кто помогает другим", - отметили в МВА.
Также в городской администрации обнародовали видео последствий атаки.
Атаки на Херсон
Российские атаки на Херсон не прекращаются. Из-за близости к фронту оккупанты бьют по городу из артиллерии и атакуют FPV-дронами
По данным ОВА, только сегодня под ударом оказался Корабельный район Херсона. В результате обстрела погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.
Также 14 мая российские военные атаковали дроном 69-летнюю женщину в Днепровском районе города. Ее госпитализировали.
Ранее оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку. Тогда пострадали семь человек. Все они получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения.
Еще перед этим россияне ударили дроном по автобусу в Днепровском районе Херсона. В результате атаки пострадали около 20 человек, среди них был подросток.
Из-за постоянных ударов и угрозы новых атак в Херсоне почти неделю не курсировал электротранспорт.