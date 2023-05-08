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Сколько украинцев погибло от вторжения РФ: ответ ООН

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 23:41
Сколько украинцев погибло от вторжения РФ: ответ ООН Фото: в ООН рассказали, сколько украинцев погибло из-за российской войны (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Организации Объединенных Наций было названо количество погибших мирных жителей в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УВКПЧ ООН.

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека за время войны в Украине зафиксировано 23 606 потерь среди гражданского населения. В том числе 8 791 погибших и 14 815 раненых.

Большинство людей пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения. В ООН отмечают, что реальные цифры могут быть намного выше. Информация о погибших и раненых в регионах, где ведутся интенсивные боевые действия, таких как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Попасная, Северодонецк поступает с задержкой.

Ранее мы писали, в ООН рассказали, сколько погибло мирных украинцев из-за российской войны в марте.

Напомним, россияне сбросили авиабомбы на Херсонскую область, есть раненые.

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