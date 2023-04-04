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Сколько украинцев погибли от вторжения РФ в марте: ответ ООН

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 00:14
Сколько украинцев погибли от вторжения РФ в марте: ответ ООН Фото: В ООН рассказали, сколько украинцев погибло в марте из-за российской войны (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

В марте 2023 года управлением верховного комассиара ООН по правам человека была зафиксирована гибель 178 гражданских лиц в Украине в результате российского вторжения, еще 587 человек были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УВКПЧ.

За период полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину ООН зафиксировала 8451 погибших и 14156 раненых среди гражданского населения Украины.

Наибольшее количество жертв привело к использованию взрывного оружия с широкой зоной поражения. У веховного комиссара ООН отмечают, что реальное количество жертв значительно выше, поскольку поступление данных из зоны боевых действий очень медленное.

Ранее мы писали, в ООН подтвердили гибель 501 ребенка в Украине из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Реальное количество убитых может быть больше.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия будет нести полную ответственность за полномасштабное вторжение в Украину , а прикрыться креслом в Совбезе ООН не получится.

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