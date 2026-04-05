Сколько украинцев уже подало заявки на кэшбэк за топливо: в Кабмине назвали цифру

В Украине уже более 1,3 млн человек воспользовались возможностью получить кэшбэк за топливо. С момента старта программы в "Нацкэшбеке" открыли более 200 тысяч новых счетов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"В рамках этой программы украинцы получают компенсацию: 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз. По текущим ценам, это позволяет сэкономить от 2 на литре автогаза и от 11 грн на дизеле. Всего до 1000 грн кэшбека в месяц", - напомнила премьер.
Она также добавила, что полученную компенсацию можно потратить по нескольким направлениям: на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства, или сделать донат в поддержку украинской армии. Программа будет действовать до 1 мая 2026 года.
"В целом программой "Национальный кэшбек" активно пользуются 4,4 млн украинцев. С момента запуска кэшбека на топливо открыто более 200 тысяч новых счетов "Национального кэшбека", - резюмировала Свириденко.
Напомним, что с 20 марта в Украине заработал "топливный" кэшбэк.
В министерстве экономики объяснили, что правительство выбрало вариант с "топливным кэшбеком", поскольку он не влияет на поддержку армии и обеспечивает поддержку тем, кто больше всего нуждается в финансовой помощи.