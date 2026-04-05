Скільки українців вже подало заявки на кешбек за пальне: в Кабміні назвали цифру

"В рамках цієї програми українці отримують компенсацію: 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз. За поточними цінами, це дає змогу заощадити від 2 на літрі автогазу та від 11 грн на дизелі. Загалом до 1000 грн кешбеку на місяць", - нагадала прем'єр.

Вона також додала, що отриману компенсацію можна витратити за кількома напрямками: на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, або зробити донат на підтримку української армії. Програма буде діяти до 1 травня 2026 року.

"Загалом програмою "Національний кешбек" активно користуються 4,4 млн українців. З моменту запуску кешбека на паливо відкрито понад 200 тисяч нових рахунків "Національного кешбеку", - резюмувала Свириденко.