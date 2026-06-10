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Трамп довел доверие Европы к США до исторического минимума, - опрос

10:55 10.06.2026 Ср
2 мин
Как изменилось отношение Европы к США?
aimg Ирина Глухова
Трамп довел доверие Европы к США до исторического минимума, - опрос Фото: Дональд Трамп, Марко Рубио, Джей Ди Вэнс и Скотт Бессент (Getty Images)
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Доверие европейцев к американской "гарантии безопасности" достигло исторического минимума, поскольку лишь каждый десятый человек считает США союзником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Исследование провел аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR) накануне саммитов G7 и НАТО.

Авторы отчета заявили, что результаты свидетельствуют о "глубоком недоверии европейцев к США".

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Как изменилось отношение к США

По данным опроса, лишь 11% респондентов назвали США союзником.

Для сравнения:

  • шесть месяцев назад таких было 16%;
  • в ноябре 2024 года - 22%.

Чаще всего американцев воспринимают как "необходимого партнера", а не как союзника.

Трамп довел доверие Европы к США до исторического минимума, - опрос

Фото: Скриншот опроса

В то же время:

  • 13% опрошенных считают США соперником;
  • 12% назвали их прямым противником.

Верят ли европейцы в помощь США

В большинстве стран участники опроса выразили сомнение, что Вашингтон придет на помощь в случае военного нападения.

Зато люди больше полагаются на поддержку других европейских государств.

Такой настрой зафиксировали даже в странах, где сильные позиции имеют правые политические силы, в частности во Франции, Италии, Нидерландах и Швеции.

Европа хочет больше вкладывать в собственную безопасность

Опрос показал рост поддержки увеличения оборонных расходов.

В среднем европейцы на 4% чаще поддерживают дополнительное финансирование обороны, чем год назад.

Также 47% респондентов поддержали совместные заимствования ЕС для финансирования оборонных нужд.

Больше всего сторонников такой идеи оказалось в:

  • Португалии;
  • Дании;
  • Нидерландах;
  • Испании.

Европейцы хотят меньше зависеть от американского оружия

В большинстве стран опрошенные поддержали сокращение зависимости от военной техники из США.

Больше всего сторонников принципа "покупай европейское" зафиксировали в Дании, Нидерландах, Швеции, Португалии, Франции и Великобритании.

В то же время значительно меньше людей готовы поддержать сокращение социальных или других государственных расходов ради увеличения оборонных бюджетов.

Вместе с тем большинство респондентов считают, что после завершения президентства Дональда Трампа отношения между США и Европой могут улучшиться.

Рейтинг Трампа

Напомним, ранее другой опрос показал, что 48% европейцев считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы".

Также, по данным The Economist, рейтинг Дональда Трампа упал до самого низкого уровня, а сам он стал наименее популярным президентом США за последние 16 лет.

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