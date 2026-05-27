ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Поддерживают ли украинцы участие ВСУ в защите стран ЕС от России: что показал опрос

15:21 27.05.2026 Ср
2 мин
Сколько граждан считают, что ВСУ сейчас защищают еще и другие народы Европы?
aimg Валерий Ульяненко
Поддерживают ли украинцы участие ВСУ в защите стран ЕС от России: что показал опрос Фото: украинский военный (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Большинство украинцев поддерживают участие Вооруженных сил в обороне соседних государств и стран Балтии в случае нападения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса группы "Рейтинг".

Читайте также: Украинцы назвали свой главный страх во время войны: это не обстрелы

Согласно результатам опроса, более половины украинцев одобряют идею привлечения украинской армии к защите ряда европейских государств, если на них нападет РФ.

Уровень поддержки по конкретным странам распределился следующим образом:

  • Литва: 63% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
  • Латвия: 62% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
  • Эстония: 61% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
  • Молдова: 60% поддержали бы, 35% - не поддержали бы;
  • Финляндия: 59% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
  • Польша: 58% поддержали бы, 37% - не поддержали бы.

Почти три четверти респондентов (73%) убеждены, что ВСУ защищают от российской агрессии как свой народ, так и другие народы Европы. Лишь 23% считают, что армия воюет исключительно за Украину. Социологи отмечают, что эти показатели остаются идентичными тем, что были четыре года назад.

Поддерживают ли украинцы участие ВСУ в защите стран ЕС от России: что показал опросФото: результаты опроса (ratinggroup.ua)

Мнение о роли ВСУ тесно связано с отношением к евроинтеграции. Среди тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в ЕС, 84% видят армию как защитника всей Европы. Зато среди противников евроинтеграции такое мнение разделяют значительно меньше людей - 57%.

Напомним, военные США осваивают навык ВСУ идентификации дронов по их характерному звуку. Это поможет бойцам вовремя выявлять угрозы во время патрулирования.

Отметим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ВСУ стали самой мощной армией в ЕС благодаря боевому опыту и западной поддержке, несмотря на значительное преимущество страны-агрессора в ресурсах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Вооруженные силы Украины
Новости
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст