Поддерживают ли украинцы участие ВСУ в защите стран ЕС от России: что показал опрос
Большинство украинцев поддерживают участие Вооруженных сил в обороне соседних государств и стран Балтии в случае нападения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса группы "Рейтинг".
Согласно результатам опроса, более половины украинцев одобряют идею привлечения украинской армии к защите ряда европейских государств, если на них нападет РФ.
Уровень поддержки по конкретным странам распределился следующим образом:
- Литва: 63% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
- Латвия: 62% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
- Эстония: 61% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
- Молдова: 60% поддержали бы, 35% - не поддержали бы;
- Финляндия: 59% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;
- Польша: 58% поддержали бы, 37% - не поддержали бы.
Почти три четверти респондентов (73%) убеждены, что ВСУ защищают от российской агрессии как свой народ, так и другие народы Европы. Лишь 23% считают, что армия воюет исключительно за Украину. Социологи отмечают, что эти показатели остаются идентичными тем, что были четыре года назад.
Фото: результаты опроса (ratinggroup.ua)
Мнение о роли ВСУ тесно связано с отношением к евроинтеграции. Среди тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в ЕС, 84% видят армию как защитника всей Европы. Зато среди противников евроинтеграции такое мнение разделяют значительно меньше людей - 57%.
Напомним, военные США осваивают навык ВСУ идентификации дронов по их характерному звуку. Это поможет бойцам вовремя выявлять угрозы во время патрулирования.
Отметим, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ВСУ стали самой мощной армией в ЕС благодаря боевому опыту и западной поддержке, несмотря на значительное преимущество страны-агрессора в ресурсах.