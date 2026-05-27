Поддерживают ли украинцы участие ВСУ в защите стран ЕС от России: что показал опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, более половины украинцев одобряют идею привлечения украинской армии к защите ряда европейских государств, если на них нападет РФ.

Уровень поддержки по конкретным странам распределился следующим образом:

Литва: 63% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;

Латвия: 62% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;

Эстония: 61% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;

Молдова: 60% поддержали бы, 35% - не поддержали бы;

Финляндия: 59% поддержали бы, 33% - не поддержали бы;

Польша: 58% поддержали бы, 37% - не поддержали бы.

Почти три четверти респондентов (73%) убеждены, что ВСУ защищают от российской агрессии как свой народ, так и другие народы Европы. Лишь 23% считают, что армия воюет исключительно за Украину. Социологи отмечают, что эти показатели остаются идентичными тем, что были четыре года назад.

Фото: результаты опроса (ratinggroup.ua)

Мнение о роли ВСУ тесно связано с отношением к евроинтеграции. Среди тех, кто проголосовал бы за вступление Украины в ЕС, 84% видят армию как защитника всей Европы. Зато среди противников евроинтеграции такое мнение разделяют значительно меньше людей - 57%.