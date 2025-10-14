Сколько украинцев верят в победу и какие возможности для ведения войны: данные опроса
В сентябре 2025 года абсолютное большинство украинцев верят в победу. В то же время возможности для ведения войны оцениваются средне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.
Уверенность в победе
По данным опроса, полностью уверены в победе 40,9% респондентов, скорее уверены 34%. Совсем не уверены 6,1%, скорее не уверены 12,6% опрошенных.
Возможности для ведения войны
Мнения относительно актуальных возможностей Украины для ведения войны разделились. Считают, что они в целом хорошие - 7,2%, удовлетворительные - 39,5%. В целом как плохие возможности оценивают 41,6% респондентов.
Как изменилась оценка международной поддержки
В сентябре 2025 года 25,4% граждан считали уровень международной помощи очень хорошим, 54,7% - удовлетворительным, только 20% очень плохим.
Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.
По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова в августе 2025 года абсолютное большинство респондентов (73%) верили в победу Украины в войне против России.
По данным КМИС, в сентябре 2025 года большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно.