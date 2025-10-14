Скільки українців вірять у перемогу та які можливості для ведення війни: дані опитування

У вересні 2025 року абсолютна більшість українців вірять у перемогу. Водночас можливості для ведення війни оцінюються посередньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг " Українське суспільство " хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.

У вересні 2025 року 25,4% громадян вважали рівень міжнародної допомоги дуже добрим, 54,7% - задовільним, лише 20% дуже поганим.

Думки щодо актуальних можливостей України для ведення війни розділилися. Вважають, що вони загалом хороші - 7,2%, задовільні - 39,5%. Як загалом погані можливості оцінюють 41,6% респондентів.

За даними опитування, повністю впевнені в перемозі 40,9% респондентів, скоріше впевнені 34%. Зовсім не впевнені 6,1%, скоріше не впевнені 12,6% опитаних.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова у серпні 2025 року абсолютна більшість респондентів (73%) вірили в перемогу України у війні проти Росії.

За даними КМІС, у вересні 2025 року більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.