Сколько украинцев поддерживает референдум о мирном соглашении: что показал опрос

Среди украинцев нет однозначного мнения относительно проведения референдума о мирном соглашении. Однако чуть больше половины опрошенных граждан поддерживают эту идею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Так, 32% опрошенных выступают против идеи референдума, а еще 14% заявили, что колеблются или не имеют сформированного мнения по этому вопросу.

Согласно данным исследования, чуть больше половины украинцев - 55% - поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. В то же время чуть меньшая часть общества не разделяет такую позицию или не определилась с ответом.

Референдум о мирном плане

Вопрос о проведении референдума по мирному соглашению в Украине начал активно обсуждаться в декабре 2025 года после разработки 20-пунктного мирного плана для завершения войны.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что мирный план США необходимо закрепить на референдуме. Ряд спорных вопросов до сих пор не согласован, они критические, поэтому ответ должен дать народ Украины.

При этом для проведения всеукраинского референдума необходимо как минимум прекращение огня на 60 дней. Но Россия не соглашается на такое.

Уже 3 января спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал, что на референдуме, который планируется объединить с президентскими выборами, будет только один вопрос - поддерживает ли человек мирное соглашение с российским режимом на определенных условиях.

Любые вопросы, которые касаются украинской Конституции, на референдум выдвигаться не могут.

На вопрос, возможен ли референдум о мирном плане также ответил глава Международного комитета Верховной Рады Александр Мережко в интервью РБК-Украина.