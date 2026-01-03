Вопросы, закрепленные в Конституции, не могут выноситься на референдум, - Стефанчук

На референдуме, который планируется объединить с президентскими выборами, будет только один вопрос - поддерживает ли человек мирное соглашение с российским режимом на определенных условиях.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук на брифинге 3 января.