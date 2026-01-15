ua en ru
Возможен ли референдум о мирном плане: Мережко из "Слуги народа" дал объяснения

Четверг 15 января 2026 10:39
Возможен ли референдум о мирном плане: Мережко из "Слуги народа" дал объяснения Фото: Александр Мережко (facebook.com/oleksandr.merezhko)
Автор: Ірина Глухова, Роман Кот

Мирный план теоретически можно вынести на референдум, однако в этом нет смысла, поскольку пока не понятно, что именно могло бы стать предметом голосования.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Международного комитета Верховной Рады Александр Мережко.

"Я не могу это представить. Не вижу пока какого-то смысла в проведении референдума. Если речь идет о предмете референдума, еще не понятно, что может быть предметом референдума", - высказался он.

Мережко подчеркнул, что любые территориальные изменения невозможны с точки зрения Конституции, которая запрещает нарушение территориальной целостности.

Он добавил, что проводить референдум во время военного положения и войны практически невозможно.

"То есть я сейчас могу ошибаться здесь, но как юрист-международник я не вижу смысла для проведения такого референдума. Не говоря уже о том, что проводить референдум во время военного положения, во время войны - это невозможно", - сказал депутат.

По его мнению, как теоретическая идея это может обсуждаться, но анализ необходимых предпосылок показывает, что пока совершенно непонятно, имеет ли вообще она смысл.

Референдум о мирном плане

Вопрос о проведении референдума по мирному соглашению в Украине начал активно обсуждаться в декабре 2025 года после разработки 20-пунктного мирного плана для завершения войны.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил закрепить базовый документ между Украиной, США, Россией и Европой на всеукраинском референдуме.

Он отметил, что для легитимного и безопасного голосования нужны не менее 60 дней тишины, чтобы обеспечить подготовку, безопасность граждан и организацию референдума.

Зеленский отметил, что проведение голосования под обстрелами может сделать референдум нелегитимным из-за низкой явки и сомнений в справедливости результатов.

Он также обратил внимание на сложность вопроса безопасности: Россия пока не готова прекратить огонь на 60 дней, а продолжение ракетных и артиллерийских атак остается основной угрозой.

