Возможен ли референдум о мирном плане: Мережко из "Слуги народа" дал объяснения
Мирный план теоретически можно вынести на референдум, однако в этом нет смысла, поскольку пока не понятно, что именно могло бы стать предметом голосования.
Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Международного комитета Верховной Рады Александр Мережко.
"Я не могу это представить. Не вижу пока какого-то смысла в проведении референдума. Если речь идет о предмете референдума, еще не понятно, что может быть предметом референдума", - высказался он.
Мережко подчеркнул, что любые территориальные изменения невозможны с точки зрения Конституции, которая запрещает нарушение территориальной целостности.
Он добавил, что проводить референдум во время военного положения и войны практически невозможно.
"То есть я сейчас могу ошибаться здесь, но как юрист-международник я не вижу смысла для проведения такого референдума. Не говоря уже о том, что проводить референдум во время военного положения, во время войны - это невозможно", - сказал депутат.
По его мнению, как теоретическая идея это может обсуждаться, но анализ необходимых предпосылок показывает, что пока совершенно непонятно, имеет ли вообще она смысл.
Референдум о мирном плане
Вопрос о проведении референдума по мирному соглашению в Украине начал активно обсуждаться в декабре 2025 года после разработки 20-пунктного мирного плана для завершения войны.
В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский предложил закрепить базовый документ между Украиной, США, Россией и Европой на всеукраинском референдуме.
Он отметил, что для легитимного и безопасного голосования нужны не менее 60 дней тишины, чтобы обеспечить подготовку, безопасность граждан и организацию референдума.
Зеленский отметил, что проведение голосования под обстрелами может сделать референдум нелегитимным из-за низкой явки и сомнений в справедливости результатов.
Он также обратил внимание на сложность вопроса безопасности: Россия пока не готова прекратить огонь на 60 дней, а продолжение ракетных и артиллерийских атак остается основной угрозой.